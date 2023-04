Chiara Ferragni ha pranzato con Gianni Morandi e sua moglie Anna a Bologna e la loro foto insieme ha scatenato un’incomprensione via social.

Una fan di Gianni Morandi, probabilmente ignara di chi sia Chiara Ferragni, ha commentato una foto dell’influencer in compagnia del cantante dando per scontato che lei fosse sua figlia. Al commento ha replicato nientemeno che Morandi in persona. “La ragazza è identica alla madre. Buona serata a voi. Siete bellissimi. Complimenti. Anche la ragazza è una cantante? Auguri e buona fortuna”, ha scritto la fan del cantante, a cui lui ha risposto: “Conosci la mamma di Chiara? Un saluto affettuoso”.

Gianni Morandi: Chiara Ferragni scambiata per sua figlia

Chiara Ferragni ha dovuto svolgere alcuni impegni di lavoro a Bologna, e con l’occasione si è recata a far visita a Gianni Morandi, che l’ha ospitata per pranzo in compagnia di sua moglie Anna Dan. Le foto del trio hanno rapidamente fatto il giro della rete e, con grande stupore dei fan, un’ammiratrice di Morandi ha dato prova di non conoscere affatto la famosa influencer, tanto da averla scambiata persino per sua figlia.

Gianni Morandi, con la sua solita gentilezza, ha risposto alla fan in questione. In tanti sui social hanno riempito di like lo scatto dei due volti vip, che sono stati i due co-conduttori del Festival di Sanremo 2023.

