Ilary Blasi ha commesso uno scivolone in diretta tv durante la prima puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Ancora una volta Ilary Blasi è riuscita a strappare un sorriso al pubblico dell’Isola dei Famosi con una gaffe da lei commessa in diretta tv. La conduttrice ha infatti dichiarato: “I normodotati? A me non piacciono”. Resasi conto dell’errore commesso si è poi corretta sorridendo: “I normotipo, non i normodotati”.

Ilary Blasi

Ilary Blasi: la gaffe all’Isola dei Famosi

Ilary Blasi non smette di stupire i suoi fan e, nelle ultime ore, alla prima puntata dell’Isola dei Famosi, ha commesso una “papera” destinata a divertire ancora a lungo i fan della rete.

Nella scorsa edizione del programma la conduttrice non era stata data da meno e, oltre ad essere caduta in diretta dalla sedia su cui era seduta, aveva suscitato l’ilarità generale scambiato la parola “Palapa” con la parola “patata”. Ilary ha anche stupito tutti quando, in apertura dello show, ha fatto un riferimento al suo ex marito, Francesco Totti. La conduttrice nei giorni scorsi ha svelato a Verissimo di non essere ancora pronta a parlare della separazione dal padre dei suoi figli e in tanti tra i fan dei social si chiedono se prima o poi lo farà.

