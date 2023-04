A inizio puntata all’Isola dei Famosi Ilary Blasi non ha mancato di salutare il pubblico e ha menzionato il suo ex marito.

“Esattamente un anno che non ci vediamo, vi avevo lasciato dicendo: “Tutto può cambiare”. Effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco non c’è più…”, ha dichiarato la conduttrice lasciando tutti col fiato sospeso, per poi chiarire: “Ovviamente parlo di Nicola Savino”.

La conduttrice ha sempre usato l’arma dell’ironia per parlare delle questioni relative alla sua vita privata ma, finora, ha preferito mantenere il massimo riserbo sul suo addio al celebre ex calciatore, annunciato lo scorso luglio con un comunicato ufficiale. Al momento la conduttrice mantiene il massimo riserbo anche sulla sua storia con l’imprenditore tedesco Bastian Muller, con cui sembra aver ritrovato la felicità.

