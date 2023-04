In queste ore Paolo Brosio ha perso la sua adorata mamma Anna, e sui social ha rotto il silenzio a seguito del lutto.

Paolo Brosio ha perso in queste ore l’adorata madre Anna, che aveva 102 anni. In passato il giornalista aveva partecipato insieme a lei ad alcuni programmi tv e la notizia della sua morte sarebbe stata per lui devastante. Nelle scorse ore lo stesso Brosio avrebbe chiesto ai suoi fan di pregare per l’anziana madre e, attraverso i social, ha espresso la sua gratitudine per la vicinanza ricevuta.

“Paolo ringrazia tutti per la vicinanza in un momento di dolore come questo”, si legge nel messaggio condiviso nelle stories del giornalista dal suo staff.

Paolo Brosio

Paolo Brosio, morta la madre: il messaggio

Paolo Brosio sarebbe stato colpito dal grande dolore dovuto alla scomparsa di sua madre, che lo scorso 7 aprile aveva compiuto 102 anni. La notizia è stata annunciata da Federica Panicucci a Mattino Cinque e la stessa conduttrice ha espresso la sua vicinanza per il giornalista, che era estremamente legato a sua mamma.

Paolo Brosio ha ringraziato tutti coloro che gli sono stati vicini attraverso un messaggio condiviso dal suo staff via social, e in queste ore in tantissimi gli stanno rivolgendo le loro parole d’affetto e di calore.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG