Blanco ha replicato alle parole della collega Laura Pausini in merito ai cantanti della sua generazione.

Di recente la cantante Laura Pausini ha scagliato una stoccata contro i talenti emergenti della musica italiana e ha affermato che “canterebbero cani e porci”.

Blanco ha replicato alle sue parole in un’intervista ad All Music Italia in cui ha detto: “Usiamo l’autotune come sfumatura, come un colore più moderno. Quindi devo dire che non sono d’accordo con Laura Pausini. (…) Magari le cose che canto io con l’autotune possono trasmettere più emozioni di alcuni colleghi che non lo usano. Io, per esempio, ascolto più volentieri Sfera Ebbasta. A me dà qualcosa in più uno Sfera nei suoi testi rispetto alla Pausini”.

Blanco

Blanco: la replica a Laura Pausini

In queste ore Blanco ha replicato alla cantante Laura Pausini che, di recente, ha affermato di non considerare “cantanti” alcuni dei suoi giovani colleghi che userebbero l’autotune. La cantante risponderà a sua volta alle parole di Blanco sul suo conto?

Il giovane cantante di recente è balzato agli onori delle cronache per essersi scagliato contro la Rai dopo lo scandalo che lo ha visto protagonista a Sanremo 2023, dove ha distrutto una scenografia presente sul palco.

