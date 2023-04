Giulia Salemi ha scagliato una frecciatina al Coachella Festival per il costo a dir poco esagerato di una limonata.

Giulia Salemi si è recata in queste ore al Coachella Festival, il famoso show musicale che si tiene ogni anno tra i campi dell’Empire Polo Club di Indio, in California. A sorpresa l’influencer ha svelato quale sarebbe il costo di alcune comuni bibite al Coachella che, a quanto pare, sarebbe a dir poco da capogiro. Per una semplice limonata ha affermato che si arriverebbero a spendere 17 dollari (ovvero 15,46 Euro) mentre per un bicchiere di tè il costo sarebbe di ben 10 dollari (ossia circa 9,09 Euro).

“Io non so i soldi che fanno”, ha dichiarato l’influencer sconcertata attraverso le sue stories.

Giulia Salemi al Coachella: il costo delle bibite

Non senza una vena lievemente critica, Giulia Salemi ha confessato via social quale sarebbe il costo da capogiro delle bibite al Coachella e, a seguire, ha scagliato una frecciatina contro gli organizzatori dello show (che, ovviamente, incasserebbero cifre da capogiro anche grazie a cibo e bevande venduti al’evento). L’influencer in queste ore ha fatto il pieno di like sui social mostrando ai fan i look sfoggiati allo show e in tanti non vedono l’ora di saperne di più. Giulia sembra aver ritrovato da poco la serenità accanto al fidanzato Pierpaolo Pretelli, con cui di recente ha svelato di aver vissuto una crisi.

