Michelle Hunziker è stata bersagliata dalle critiche degli haters dopo essersi mostrata difronte a una frittura di pesce.

Michelle Hunziker è finita di nuovo al centro delle bufere per via del suo aspetto fisico e della sua alimentazione. Nei giorni scorsi la showgirl si era mostrata mentre mangiava un piatto di frittura e, a seguire, molti utenti in rete l’hanno accusata di mentire sulla sua alimentazione visto che, a 46 anni compiuti, sfoggia un fisico da urlo. La showgirl ha replicato a modo suo e, dopo essersi mostrata in palestra, ha scritto: “Il mio fritto di pesce buonissimmo è un lontano ricordo”.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker cosa mangia: la polemica

Michelle Hunziker non ha nascosto che, il segreto della sua forma fisica a dir poco invidiabile, sarebbe una dieta sana e tanto esercizio fisico. La showgirl ha dichiarato di “mangiare pulito” (ossia senza salse e senza troppi grassi) ma ha anche affermato che, di tanto in tanto, si concederebbe qualche “sgarro alla dieta”.

Nelle ultime ore lei stessa si è mostrata difronte a un invitante piatto di frittura di pesce e la questione ha sollevato un vero e proprio putiferio sui social, dove in tanti continuano a credere che la showgirl abbia altri segreti relativi al suo fisico fenomenale.

