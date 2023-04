Beatrice Valli si è rivolta alla quarta figlia da lei portata in grembo con un messaggio ironico via social.

Beatrice Valli non ha fatto segreto di essere impaziente di dare alla luce la sua quarta figlia visto che, questa sua ultima gravidanza, è stata decisamente la più complicata della sua vita a causa di alcuni problemi di salute. L’influencer in queste ore si è recata dal parrucchiere e a seguire si è rivolta ironica alla sua bambina, a cui ha intimato di nascere il prima possibile.

“Dopo aver fatto tonalizzante e trattamento capelli… deve essere oggi massimo domani il parto”, ha scritto scherzosa l’influencer, il cui termine per la gravidanza è fissato al 20 aprile.

Beatrice Valli: il messaggio per la quarta figlia

Beatrice Valli non vede l’ora di accogliere tra le sue braccia anche la sua quarta bambina e, nelle ultime ore, ha ironizzato con i fan mostrando la sua impazienza verso il parto. Per l’influencer e Marco Fantini si tratta della terza figlia femmina dopo la nascita della piccola Bianca e di Azzurra.

La coppia non ha ancora svelato quale sarà il nome della terza figlia, ma i due non hanno fatto segreto di aver preso in considerazione anche i nomi “Blu” e “Viola I due hanno svelato che annunceranno il nome definitivo scelto per la figlia dopo averla vista in volto, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.

