Aurora Ramazzotti si è concessa la sua prima passeggiata insieme al suo bambino, Cesare, ma è stata raggiunta da un nugolo di paparazzi.

A due settimane dalla nascita del suo primo figlio Aurora Ramazzotti ha approfittato del primo sole primaverile per uscire a fare una passeggiata con tanto di fidanzato e carrozzina al seguito. In pochi minuti la coppia è stata raggiunta da uno sciame di paparazzi pronti a immortalare la loro nuova quotidianità, ma Aurora ha reagito in maniera inaspettata: difronte agli sguardi dei fotografi e dei curiosi ha mostrato un grande sorriso e ha continuato a godersi la sua passeggiata come se nulla fosse.

Aurora Ramazzotti: la prima passeggiata insieme al figlio

Aurora Ramazzotti sembra essere più felice che mai accanto al figlio Cesare e, nelle ultime ore, si è concessa la sua prima passeggiata all’aria aperta insieme al piccolo appena nato e al fidanzato Goffredo Cerza. La presenza di numerosi paparazzi incontrati durante il loro percorso non è riuscita a far affievolire la felicità della coppia, che il 30 marzo ha realizzato il coronamento di un grande amore con la nascita del primo figlio.

Dopo il parto Aurora ha preso una pausa dai social e in tanti si chiedono se svelerà ulteriori retroscena sulla sua vita da neomamma.

