Leonardo Pieraccioni ha voluto rivolgere uno speciale augurio alla sua ex, Laura Torrisi, madre di sua figlia Martina.

Dopo la separazione dalla madre di sua figlia Martina, Laura Torrisi, Leonardo Pieraccioni è lentamente riuscito a trovare la serenità accanto a una donna di nome Teresa, che è da sempre lontana dalle luci dei riflettori. Il regista ha svelato che lui e la sua ex sarebbero ancora in buoni rapporti e, in merito al futuro, le ha voluto fare un augurio speciale: “Ora Laura ha 42 anni e le auguro un matrimonio meraviglioso per i prossimi 60 anni arrivando a 100 mano nella mano col suo sposo”, ha affermato al Corriere della Sera.

Leonardo Pieraccioni: l’augurio a Laura Torrisi

Oggi Leonardo Pieraccioni sembra aver risolto i problemi vissuti a seguito del suo addio a Laura Torrisi e, durante i quali, lui stesso ammise di essere rimasto casto per oltre due anni perché nessuna donna sarebbe stata per lui all’altezza della sua ex, madre di sua figlia Martina. Oggi i due conducono vite separate ma, di tanto in tanto, si sentirebbero per il bene della loro bambina (rimasta a vivere con la madre ma che, spessissimo, trascorrerebbe i suoi weekend con il padre).

Il regista ha ritrovato finalmente la serenità accanto a una donna di nome Teresa Magni sulla quale ha affermato: “Sto da quattro anni con Teresa che è fuori dal cinema, vendeva capsule per il caffè, ha una figlia anche lei, ci vediamo dal lunedì al giovedì, poi sto con mia figlia Martina”.

