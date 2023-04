La showgirl Aida Yespica ha annunciato ai suoi fan di aver aperto un profilo su OnlyFans per una scommessa persa.

Aida Yespica è approdata su OF, il noto social dove i vip e le star possono condividere alcuni contenuti spinti (e a pagamento) con i loro fan della rete. La modella e showgirl ha aperto un profilo il cui abbonamento costerebbe ben 25 dollari al mese e ha affermato di averlo fatto per via di una scommessa persa.

“Così tanto di me che con condivido da nessuna altra parte. Chattiamo! Sono eccitata all’idea di condividere la mia vita privata con voi”, ha dichiarato Aida nelle sue stories.

Aida Yespica: il profilo bollente

I fan delle curve vertiginose di Aida Yespica hanno visto realizzare il proprio sogno: nelle ultime ore la modella e showgirl ha annunciato di aver creato un suo profilo su OF, dove condividerà alcuni dei suoi contenuti più sensuali e peccaminosi. La Yespica ha anche confessato di aver aperto il profilo per una scommessa persa e, a seguire, ha invitato i suoi numerosi fan a seguirla per poter accedere ai contenuti privati (e il cui costo sarebbe, a detta dei suoi haters, decisamente esagerato). La vicenda non ha mancato di sollevare critiche da parte del pubblico della rete e qualcuno ha tuonato contro Aida:

“Finita nel dimenticatoio giustamente perché non aggrapparsi al treno OF in cui navigano *** che per normalissime foto sborsano 50/60€ se non di più, AH GIUSTO LA SCOMMESSA. Vi dice bene che quella massa di *** non finirà mai e voi andrete avanti grazie a loro”.

