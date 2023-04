Blanco è tornato a parlare dello scandalo che lo ha investito sul palco dell’Ariston e si è scagliato contro la Rai.

A FQ Magazine Blanco è tornato a difendersi dopo il putiferio scatenato sul palco del Festival di Sanremo 2023 dove, per un guasto tecnico, ha finito per infuriarsi e accanirsi contro una scenografia sul palco. Il cantante si è scagliato contro la Rai che, a suo dire, avrebbe utilizzato la vicenda per ottenere maggiore audience.

“Ho tolto pure le cuffiette, non sentivo la mia voce, non c’erano gli speaker direzionati verso il palco, c’era solo il rimbombo dalla sala in ritardo di due secondi. quindi o vai fuori tempo o non senti. A quel punto mi sono in***ato, anche se dovevo fare già quel tipo di esibizione, dovevo spaccare la rose, anche se non così, poi la situazione è scivolata di mano. Ho fatto cenno ben quattro volte che c’erano problemi. Solo che questa cosa non l’hanno detta perché sono pa***li. Loro ti dicono ‘eh ma bastava alzare la mano’, ma non è vero”, ha tuonato.

Blanco contro la Rai: le parole

Blanco si è scusato per la vicenda che lo ha visto protagonista a Sarnremo 2023 ma a FQ Magazine, nelle ultime ore, ha affermato che rifarebbe quello che ha fatto visto come sono andate in seguito le cose da parte della Rai (che, a suo dire, avrebbe usato l’episodio per ottenere hype).

“Escludendo Amadeus che con me è stato molto buono e comprensivo, in tanti hanno giocato su questa cosa perché ha fatto hype. Ci hanno marciato sul fatto che si buttasse mer*a su un ragazzo di 20 anni”, ha tuonato il cantante, e ancora: “Non ho ammazzato nessuno, ma ti dicono che hai creato danni morali alle persone.”

