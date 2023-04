L’attrice Miriam Leone ha postato uno scatto in intimo che ha fatto il pieno di like tra i fan dei social.

Miriam Leone è tornata a conquistare i fan dei social con la sua bellezza acqua e sapone e, nelle ultime ore, ha postato una foto in cui è ritratta in biancheria intima dopo aver fatto la doccia e senza un filo di make up. “Sei stupenda”, le ha scritto un fan su Instagram, mentre un altro ha aggiunto: “Mai volgare e sempre più sensuale”.

Miriam Leone senza trucco: la foto

Miriam Leone ha saputo conquistare i suoi fan grazie ai suoi grandi occhi verdi e alla sua bellezza acqua e sapone e in tanti, in queste ore, hanno lodato il suo ultimo scatto sui social.

L’attrice e modella sembra essere più raggiante e felice che mai da quando nella sua vita è entrato il marito Paolo Carullo, con cui è convolata a nozze nel 2021. Miriam Leone non ha nascosto che le piacerebbe un giorno avere un bambino e in tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di sapere se presto annuncerà l’arrivo della tanto attesa cicogna. “Ci siamo conosciuti a una festa in Toscana. Ho trovato l’unico siciliano della festa. Abbiamo iniziato a parlare della Sicilia e da lì siamo finiti all’altare”, ha confessato l’attrice a Vanity Fair in merito al suo primo incontro con il marito.

