Una risposta di Barbara D’Urso in merito alle ipotesi su un suo ipotetico passaggio in Rai hanno fatto crescere a dismisura le illazioni in rete ma, al momento, sulla questione non vi sono conferme. “Con me può succedere di tutto, sono una donna dalle mille sorprese”, avrebbe risposto la conduttrice al settimanale Gente in merito all’ipotesi sul suo presunto addio a Mediaset per passare in Rai. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

Barbara D’Urso: da Mediaset alla Rai

Quello di Barbara D’Urso è senza dubbio uno dei volti di punta di Mediaset e in molti ricordano quando nel 2020, in pieno lockdown per l’emergenza Coronavirus, la conduttrice ha continuato a portare avanti ben 3 dei suoi programmi tv (Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live – Non è la D’Urso).

Nelle ultime ore in rete sono diventate sempre più insistenti le indiscrezioni in merito a un ipotetico passaggio della conduttrice in Rai ma, al momento, sulla questione non vi sono conferme. La conduttrice romperà il silenzio sui rumor in circolazione? In tanti, tra i suoi fan, sono impazienti di saperne di più.

