La figlia di Milly Carlucci, Angelica Donati, è entrata a far parte del Consiglio di amministrazione di Terna per nomina da parte del governo.

La figlia di Milly Carlucci, Angelica Donati, ha già ricoperto in passato alcuni importanti ruoli lavorativi e nelle ultime ore è emerso che il governo Meloni l’abbia voluta inserire nel Consiglio di amministrazione di Terna, società di Stato quotata e che opera nel settore delle reti di trasmissione di energia elettrica. Nel 2020 la figlia della celebre conduttrice era diventata presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili nel Lazio.

Milly Carlucci: l’incarico della figlia da parte del Governo

Classe 1986, Angelina Krysle Donati è la “figlia prodigio” della conduttrice Milly Carlucci che, già negli scorsi anni, ha ricoperto importanti incarichi e che, nelle ultime ore, è stata nominata dal governo Meloni per il Consiglio di amministrazione di Terna. La notizia ha rapidamente fatto il giro della rete ma, al momento, non è stata commentata dalla famosa mamma di Angelica, Milly Carlucci, che in passato non aveva mancato di manifestare la sua ammirazione per sua figlia che, dopo un brillante percorso di studi, aveva preso a piene mani le redini della sua carriera.

“Sono felice per lei. Si capisce che quello che ha studiato e che sta facendo le piace, è appassionata. E questa è una cosa impagabile. E’ una donna competente e capace, una persona profonda”, ha dichiarato la conduttrice a TV Sorrisi e Canzoni.

