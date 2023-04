A Verissimo Ilary Blasi ha evitato accuratamente di parlare del suo ex marito, ma si è lasciata andare a una battuta sulla sua nuova fiamma.

Per il suo atteso ritorno in tv, Ilary Blasi ha scelto il salotto dell’amica Silvia Toffanin ma, non appena è entrata in studio, la stessa conduttrice ha svelato che non avrebbe fatto alcuna domanda sulla sua discussa separazione dal marito. “Non possiamo far finta di niente. So che da casa la gente si aspetta che io ti faccia tutte le domande sulla tua separazione, ma non è il momento”, ha affermato. Ilary Blasi ha apprezzato la sua delicatezza e ha detto: “Ti ringrazio per rispettare i miei tempi”.

Ilary Blasi

Ilary Blasi: la battuta su Bastian

Dalla carriera all’amore per i figli, Ilary Blasi si è raccontata senza filtri all’amica di lunga data Silvia Toffanin, ma ha evitato accuratamente di menzionare i recenti sviluppi che hanno interessato la sua vita privata e il conseguente clamore che ne è derivato. Sul finire dell’intervista l’ex moglie di Totti – che era entrata in studio con un buffo paio di occhiali da sole – non ha mancato però di ironizzare sulla sua nuova fiamma, Bastian Muller, e inforcando di nuovo gli occhiali ha detto: “Va bene, Bastian così!”. In futuro Ilary svelerà ulteriori retroscena in merito alla vicenda?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG