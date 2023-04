Alessandro Cattelan ha condiviso via social uno scambio di battute che non ha mancato di sollevare l’ironia della rete.

Alessandro Cattelan in queste ore è alle prese con sua figlia Nina, che a quanto pare desiderebbe fortemente un cellulare. Dal telefono della mamma la bambina (che ha 11 anni) ha inviato un messaggio al conduttore facendo finta di essere sua madre e ha scritto:

“Volevo dirti che Nina è molto responsabile, secondo me è pronta a settembre di avere un telefono”. Alessandro Cattelan non è caduto nel tranello e ha risposto immediatamente scatenando l’ilarità dei fan: “Nina dai il telefono alla mamma per favore”.

Alessandro Cattelan: il cellulare alla figlia

Alessandro Cattelan ha condiviso via social un simpatico siparietto vissuto con sua figlia che, attraverso il cellulare di sua mamma, ha provato a convincerlo a regalarle un cellulare. “Ma come hai fatto!!!”, ha scritto Nina, stupita, una volta scoperta dal padre. “Ma tu, a me, pensi di fregare?”, ha risposto ironico il conduttore.

Cattelan ha due figlie, Nina e Olivia, avute insieme alla moglie Ludovica Sauer, con cui è convolato a nozze nel 2012. La coppia è più unita e felice che mai e i due hanno uno splendido legame con le loro figlie.

