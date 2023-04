L’ex Regina delle televendite Wanna Marchi si è scagliata contro alcuni volti tv e lo ha fatto, come sempre, senza peli sulla lingua.

Wanna Marchi è stata ospite al podcast Gurulandia e ha svelato quali, secondo lei, sarebbero i conduttori “più falsi” del piccolo schermo. L’ex Regina delle Televendite ha affermato che praticamente tutti i volti tv per lei sarebbero colpevoli di falsità e ha salvato dalla sua personale classifica solamente Massimo Giletti e la conduttrice di Belve, Francesca Fagnani.

“Il conduttore più falso? Forse salvo Massimo Giletti, che ha saputo anche ridere di una cosa che disse mia mamma pesante quando fece un video dicendo che era un prete mancato e che aveva la parrucca. Tutti gli altri sono uguali. Tutti però hanno paura di questa Fagnani di Belve, non so perché“, ha dichiarato l’ex televenditrice sottolineando che per lei la Fagnani sarebbe innocua.

Wanna Marchi contro i conduttori: i motivi

Wanna Marchi non è tipa da andare per il sottile e infatti, nella sua invettiva contro i conduttori tv, ha sostanzialmente affermato che tutti loro in tv sarebbero falsi.

La madre di Stefania Nobile ha anche dichiarato che avrebbe accettato di partecipare come ospite a numerosi programmi tv solo in cambio di generosi cachet e per finire ha liquidato Giletti e Francesca Fagnani come unici conduttori “salvabili” (e definendo “innocua” la compagna di Mentana). Negli ultimi mesi Wanna Marchi è balzata agli onori delle cronache per la serie Netflix incentrata sulla sua storia e ha fatto sapere anche che non le dispiacerebbe partecipare a un reality show in compagnia di sua figlia.

