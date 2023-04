Blanco ha duettato con mina per la sua Un briciolo di allegria e ha svelato alcuni retroscena sul suo duetto con la cantante.

Dopo lo scandalo a Sanremo 2023 (dove ha finito per attirarsi contro l’indignazione generale distruggendo una scenografia presente sul palco) Blanco è tornato alla ribalta con un nuovo album, Innamorato, al cui interno è contenuto il suo duetto con la celebre cantante Mina. A Il Messaggero, in merito al brano realizzato con la cantante, Blanco ha dichiarato:

“Sono veramente felice di questo duetto, per me è un grande onore. Mina è la regina della musica italiana e la stimo moltissimo. Il fatto che abbia deciso di realizzare un pezzo con me, offrendomi una grande opportunità, fa capire subito quanto sia moderna e attenta alla musica di adesso”.

Blanco

Blanco e Mina: il retroscena

Blanco ha avuto l’onore di poter realizzare un brano con Mina, la celebre cantante italiana che ormai da decenni si è ritirata dalle scene (pur continuando di tanto in tanto a collaborare con alcuni giovani artisti). Il cantante ha confessato che gli autori che collaborano con lui avrebbero contattato la Tigre di Cremona su sua esplicita richiesta e ha anche rivelato che alla cantante sarebbe piaciuta la sua rabbia.

“Ai miei discografici ho detto per scherzo: chiediamo un duetto a Mina. Le hanno scritto per provare: ha accettato (…) Ha visto un video della mia Notti in bianco e le è piaciuta la mia rabbia. La stimo, perché a 83 anni continua a dimostrare di essere al passo con i tempi. Io a quell’età non ci arriverò: morirò prima”, ha ammesso.

