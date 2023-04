Elisabetta Canalis si è mostrata via social mentre, in compagnia di un’amica, catturava un grosso ragno in una villa in California.

Elisabetta Canalis ha postato in queste ore un video sui social in cui la si vede catturare un grosso ragno grazie all’aiuto di un’amica. A seguire l’ex velina ha spiegato nelle sue stories che si sarebbe trattato di un ragno il cui morso sarebbe stato doloroso ma, fortunatamente, non velenoso.

“Sono i ragni più veloci e vivono nelle zone d’ombra, da qui il nome “che fugge dal sole”. Il loro morso è doloroso ma non sono velenosi”, ha affermato nelle sue stories.

Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis: il video del ragno

Elisabetta Canalis continua a fare la sua vita di sempre in California e, nonostante i rumor l’abbiano travolta per via della fine del suo matrimonio con Brian Perri, la showgirl continua a mostrare la sua vita quotidiana tra impegni di lavoro e il tempo trascorso con gli affetti più cari senza fare alcuna menzione all’ex marito.

Nelle ultime ore la showgirl si è mostrata mentre catturava un grosso ragno in compagnia di un’amica e per finire lo liberava nel giardino della villa in cui le due si trovavano. In tanti sono curiosi di saperne di più sulla vita privata dell’ex velina che, al momento, non sembra interessata a confidare ai suoi fan i retroscena della sua vita privata o sulla fine della sua unione col chirurgo, padre di sua figlia Skyler Eva.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG