Prima di lanciarsi nel vuoto da un hotel di Istanbul sembra che la pallavolista 18enne Julia Ituma abbia inviato un ultimo messaggio.

“Addio”, avrebbe scritto Julia Ituma nel suo ultimo messaggio su WhatsApp alle compagne di squadra prima di lanciarsi nel vuoto dall’hotel in cui alloggiava a Istanbul in occasione di una partita. Al momento sulla questione non vi sono conferme e le forze dell’ordine turche stanno svolgendo le dovute indagini per capire la dinamica dei fatti che ha portato alla morte della pallavolista. La madre di Julia Ituma è volata ieri in Turchia per vedere il luogo in cui ha perso la vita sua figlia.

Julia Ituma

Julia Ituma: l’ultimo messaggio

La scomparsa di Julia Ituma ha lasciato l’Italia sotto shock e, stando alle prime indiscrezioni, la pallavolista si sarebbe tolta la vita buttandosi da una finestra dell’hotel in cui alloggiava con la sua squadra. La sua compagna di stanza non si sarebbe accorta di nulla e lei e le altre compagne sarebbero state avvertite della tragedia solamente alle prime ore del mattino.

Per il momento sulla vicenda si attendono i risultati delle indagini svolte dagli inquirenti e la madre della pallavolista è volata in queste ore a Istanbul per vedere con i suoi occhi il luogo della tragedia. “Non posso credere che si sia tolta la vita”, avrebbe detto la donna, ancora sotto shock, in una dichiarazione riportata da La Repubblica.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG