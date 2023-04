Julia Ituma è scomparsa e le ipotesi sono quelle di un gesto volontario. Il suo club ha pubblicato un commovente messaggio a lei dedicato.

Julia Ituma, la pallavolista dell’Igor Gorgonzola Novara trovata senza vita a 18 anni, a Istanbul, potrebbe essersi tolta la vita e al momento le forze dell’ordine starebbero indagando sul tragico gesto (che sarebbe avvenuto nell’hotel di Istanbul dove l’atleta si trovava con la sua squadra). In queste ore il suo club ha emesso un comunicato per esprimere tutto il proprio cordoglio a causa della sua scomparsa.

“Igor Volley comunica con profondo dolore e commozione la prematura scomparsa della pallavolista azzurra Julia Ituma. La tragedia sarebbe avvenuta nelle prime ore del giorno e sulle dinamiche dell’accaduto sta indagando la polizia turca. Igor Volley tutta desidera esprimere il proprio cordoglio e la partecipazione al dolore della famiglia di Julia e dei suoi cari. Il club e tutti i suoi tesserati, affranti dalla perdita, manterranno un rispettoso silenzio sulla vicenda in attesa dell’esito delle indagini”, si legge nel messaggio.

Julia Ituma è morta: il messaggio dell’Igor Volley

In queste ore ha lasciato senza parole l’Italia intera la notizia della scomparsa della giovane promessa di pallavolo Julia Ituma che, secondo le prime indiscrezioni (riportate da La Repubblica), si sarebbe tolta la vita mentre si trovava nell’hotel di Istanbul in cui alloggiava con le sue compagne di squadra. La compagna di stanza dell’atleta non si sarebbe accorta di nulla perché a Ituma avrebbe compiuto il tragico gesto intorno alle 5 del mattino, mentre lei stava dormendo. Sulla vicenda non sono emersi ulteriori particolari e il club sportivo della pallavolista ha espresso il proprio dolore per quanto accaduto.

