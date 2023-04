Un utente si è scagliato via social contro Romina Carrisi. La risposta della figlia di Al Bano ha lasciato tutti senza parole.

Romina Carrisi è un’autrice e affetto stabile di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. In queste ore un utente l’ha attaccata via social scrivendo: “Ma esattamente la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La mummia?”. A sorpresa Romina ha replicato scagliandosi non contro l’utente bensì contro gli autori di Oggi è un altro giorno che, a suo dire, non la lascerebbero libera di fare ciò che vuole.

“Sono perfettamente d’accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse CHIARO. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata”, ha scritto su Twitter.

Romina Carrisi

Romina Carrisi contro gli autori di Oggi è un altro giorno

A sorpresa Romina Carrisi ha concordato con un utente Twitter in merito al suo ruolo di affetto stabile a Oggi è un altro giorno e ha scagliato una vera e propria stoccata contro gli autori del programma di Serena Bortone che, a quanto pare, bloccherebbero ogni sua azione.

In tanti sono curiosi di sapere se il messaggio di Romina avrà delle ripercussioni anche nella vita reale e se, finalmente, gli autori dello show tv le lasceranno un maggiore spazio. Romina è la figlia più piccola di Al Bano Carrisi e di Romina Power ed è un affetto stabile all’interno di Oggi è un altro giorno fin dalla prima stagione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG