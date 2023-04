Chiara Nasti ha svelato via social quando lei e il fidanzato Mattia Zaccagni diventeranno finalmente marito e moglie.

Chiara Nasti è più felice che mai accanto a Mattia Zaccagni, con cui nei mesi scorsi ha accolto il suo primo figlio, Thiago. In queste ore l’influencer ha svelato via social che lei e il calciatore convoleranno a nozze il prossimo 20 giugno e si è detta più emozionata che mai. Al momento non è dato sapere con esattezza dove si svolgerà il matrimonio (anche se sembra che la scelta sia ricaduta sulla Città Eterna, dove la coppia risiede) e all’evento sono attesi moltissimi ospiti vip.

Chiara Nasti

Chiara Nasti: la data del matrimonio

Per il suo gender reveal party Chiara Nasti ha scelto come nientemeno che lo Stadio Olimpico e sono in tanti a credere che, anche nel caso del suo matrimonio, l’influencer non baderà a spese. Al momento non sono trapelate informazioni sul luogo della cerimonia o del ricevimento, ma la stessa influencer ha confermato che il matrimonio si terrà il prossimo 20 giugno.

In questi mesi fervono i preparativi per il grande giorno e in tanti sono curiosi di sapere quale sarà l’abito scelto da Chiara Nasti per il sì. Alla cerimonia sono attesi ovviamente molti ospiti vip, ma anche per la lista degli invitati per adesso non è dato sapere di più.

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG