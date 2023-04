Nella giornata mondiale del bacio Beatrice Valli ha deciso di scrivere una romantica dedica a suo marito, Marco Fantini.

Tra pochi giorni (o magari tra poche ore) Beatrice Valli diventerà mamma della sua quarta figlia e, nella giornata mondiale del bacio, l’influencer ha deciso di dedicare un commovente messaggio per suo marito, Marco Fantini, che non ha mancato di fare il pieno di like sui social.

“A te che sei una parte fondamentale di me. A te che in questi giorni mi stai donando tutte le tue energie. A te che in questi momenti riesci ad essere per me una sicurezza”, ha scritto Beatrice condividendo alcune delle sue foto più belle insieme al marito.

Beatrice Valli: la dedica a Marco Fantini

La storia d’amore tra Beatrice Valli e Marco Fantini procede a gonfie vele e i due sembrano essere più innamorati che mai. Proprio in questi giorni la coppia è in attesa della nascita della quarta figlia, il cui nome resta al momento top secret (i due hanno fatto sapere che lo sceglieranno non appena avranno visto dal vivo la loro bambina).

La coppia è convolata a nozze dopo la nascita della prima figlia, Bianca, e nel 2021 hanno avuto la seconda figlia, Azzurra. Beatrice era già madre di un bambino, Alessandro, nato da una sua precedente relazione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG