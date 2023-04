Diletta Leotta è finita nel mirino degli haters per una sua considerazione sull’amore (e sul denaro) fatta in diretta radio.

A 105 Take Away Diletta Leotta ha pronunciato una frase che ha finito per scatena una vera e propria bufera sui social. “Magari ti puoi innamorare davvero di una persona diversa, diversissima da te, e senza un conto in banca cospicuo”, ha affermato la conduttrice, attualmente legata al portiere del New Castle Loris Karius. Gli utenti in rete l’hanno bersagliata scrivendo: “Ipocrita, hai fatto un figlio con un calciatore ricco. Diletta e la sincerità in direzione opposte”, e ancora: “Dopo ‘la bellezza capita’ ne hai sparata un’altra grossa da morire”.

Diletta Leotta

Diletta Leotta: polemiche per la frase sul conto in banca

Diletta Leotta aspetta la sua prima figlia insieme a Loris Karius ma la dolce attesa – annunciata solo qualche giorno fa – non l’ha risparmiata da una vera e propria valanga di critiche sui social.

In tanti infatti hanno trovato false e fuori luogo le affermazioni fatte dalla conduttrice a proposito del “conto in banca” di un ipotetico partner visto che, finora, è stata con numerosi personaggi famosi. Tra i suoi ex più celebri vi sono l’attore turco Can Yaman, il pugile Daniele Scardina e il manager Sky Matteo Mammì. Al momento la conduttrice non ha replicato alle polemiche nei suoi confronti, e in tanti si chiedono se lo farà.

