Dopo l’immediata sospensione di Non è l’Arena ha iniziato a circolare il rumor in merito alla presunta presenza di forze dell’ordine a casa di Giletti.

È dell’ultima ora la notizia della sospensione di Non è l’Arena, il format tv condotto da Massimo Giletti. La notizia è stata riportata dall’Ansa e dalle principali testate e a seguire la giornalista Selvaggia Lucarelli ha fatto sapere via social: “Nelle redazioni si rincorre da un’ora la notizia che ci sarebbero le forze dell’ordine in casa di Giletti, nonché in alcuni uffici amministrativi”. La notizia al momento non ha ricevuto conferme.

Massimo Giletti

Massimo Giletti e le forze dell’ordine: l’indiscrezione

Ancora non sono emerse conferme o smentite in merito all’indiscrezione circolata in rete nelle ultime ore e riguardante la presunta presenza di forze dell’ordine nella casa del conduttore Massimo Giletti.

Solo un paio d’ore fa La7 ha fatto sapere di aver deciso per la sospensione immediata di Non è l’Arena, il programma tv che è stato condotto per 6 anni dallo stesso Giletti. Nel comunicato emesso dall’emittente tv si ribadiva la stima verso il conduttore, che sarebbe rimasto a disposizione dell’azienda. Per il momento sulla questione non sono emersi nuovi particolari e in tanti sono impazienti di saperne di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG