L’opinionista Karina Cascella ha svelato senza troppi giri di parole la sua opinione contro gli ecclesiastici.

Karina Cascella ha aperto un dibattito con i fan dei social e ha fatto sapere di non aver permesso a sua figlia di frequentare il catechismo per via della sua assoluta sfiducia verso i preti. Karina ha addirittura affermato che i casi di abuso commessi all’interno della Chiesa sarebbero per lei da punire con la morte e ha tuonato:

“Continuate a fare finta di niente. Ma evitate la vostra difesa a spada tratta sui preti, perché quelli per bene sono davvero pochi. Purtroppo c’è una buona parte di persone tutt’altro che per bene. Sono i più ricchi. Sono i più tirchi. Sono i più perversi“.

Karina Cascella contro i preti

Karina Cascella si è scagliata con un’invettiva infuocata contro gli ecclesiastici e ha svelato i motivi per cui non ha permesso a sua figlia di frequentare il catechismo. L’ex volto di Uomini e Donne ha precisato che sarebbe andata personalmente a parlare con i preti che avrebbero dovuto insegnare religione a sua figlia e che non le avrebbero ispirato alcuna fiducia.

“Il pensiero di lasciarla un’ora o due a settimana in quell’ambiente mi terrorizzava”, ha affermato Karina, che ha anche definito i preti “esseri ignobili” e ha specificato che, per lei, coloro che abuserebbero dei minori meriterebbero la pena di morte. L’opinionista tornerà a parlare della questione? La sua opinione ha creato non poche polemiche in rete.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG