Chiara Ferragni e Fedez sono partiti per Dubai insieme ai loro figli, ma un particolare ha insospettito i fan.

In tanti sui social non hanno potuto fare a meno di notare alcuni dettagli sull’ultima vacanza trascorsa da Chiara Ferragni e Fedez a Dubai e che, secondo qualcuno, sarebbe soltanto una “copertura” per nascondere in realtà una presunta crisi tra i due. Ad allarmare i fan sarebbe stata l’assenza di baci sulle labbra da parte della coppia più famosa dei social e la presenza, durante la loro vacanza, della tata, dei genitori e degli amici che non li avrebbero mai lasciati soli.

Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez a Dubai: le indiscrezioni

Nonostante le smentite, Chiara Ferragni e Fedez continuano a far parlare di loro a causa della loro presunta crisi e addirittura la coppia, che si è regalata una vacanza a Dubai, è stata “accusata” dai fan dei social di aver architettato il viaggio come “copertura” per quella che sarebbe per qualcuno una separazione annunciata.

I fan troverebbero strano infatti che i due non si siano mai scambiati un bacio sulle labbra e che siano sempre stati in compagnia di altre persone durante la vacanza, quasi a voler cercare in tutti i modi di non restare da soli e quindi “faccia a faccia” con i loro presunti problemi coniugali. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?

