Con un comunicato giunto del tutto inaspettato, La7 ha fatto sapere di aver sospeso Non è l’Arena, il celebre programma tv che negli ultimi 6 anni è stato condotto da Massimo Giletti. Nel comunicato diffuso dall’Ansa si legge: “La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma “Non è l’Arena” che da domenica prossima non sarà in onda”. L’emittente tv inoltre “ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”.

Non è l’Arena sospeso: la decisione

In maniera del tutto improvvisa e inaspettata, La7 ha annunciato la definitiva sospensione di Non è l’Arena, il programma tv condotto da Massimo Giletti negli ultimi 6 anni. Al momento non è dato sapere quale sia stato il motivo dietro alla decisione e il conduttore non ha ancora rotto il silenzio in merito alla questione.

In tanti tra gli utenti in rete hanno appreso con stupore la notizia della decisione presa dall’emittente tv e si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari. Nel comunicato emesso da La7 si apprende che Giletti resterà a disposizione dell’emittente, ma al momento non è dato sapere se gli saranno presto affidati altri programmi.

