A Uomini e Donne Armando Incarnato ha minacciato di lasciare il programma dopo alcune accuse da parte di Aurora Tropea.

Armando Incarnato ha minacciato di lasciare il trono over di Uomini e Donne dopo delle accuse ricevute da parte di Aurora Tropea. Secondo la dama, l’uomo starebbe facendo il programma di Maria De Filippi con il fine ultime di approdare al Grande Fratello Vip.

Armando Incarnato minaccia di lasciare Uomini e Donne

Non è una novità che tra Armando Incarnato e Aurora Tropea non scorra buon sangue. La dama e il cavaliere si sono più volte scontrati in studio, con Incarnato che ha accusato spesso Aurora di cercare costantemente attenzioni e visibilità anche fuori dallo studio.

Nella puntata di lunedì 11 aprile, però, è stata Aurora questa volta ad accusare il cavaliere. Secondo la dama, il fine ultimo dell’uomo sarebbe quello di approdare al Grande Fratello Vip, rendendo di fatto il suo percorso a Uomini e Donne falso. La dama ha rivelato che Armando avrebbe addirittura fatto il provino per il reality di Signorini.

Ovviamente il cavaliere ha subito smentito tutto, minacciando però di lasciare anche Uomini e Donne. In studio ha sbottato: “Dovete andare a chiedere se ho fatto il provino per il Grande Fratello, Temptation Island e l’Isola. Fino a quel momento io me ne vado perché non ce la faccio più. Non mi serve né il Grande Fratello e né l’Isola dei Famosi”. Maria De Filippi ha subito ribattuto: “Qualora tu avessi fatto il provino per uno di questi reality per noi non sarebbe grave, ma ti prometto che mi informo“.

