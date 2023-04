La seconda stagione di The Farregnez arriverà presto su Prime Video e di questa farà parte anche uno speciale su Sanremo.

Attraverso i social Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato l’uscita della seconda stagione della serie ispirata alle loro vite, The Ferragnez, che sarà disponibile sul catalogo di Prime Video a partire dal prossimo 18 maggio. Stando a quanto riporta Vanity Fair dopo l’estate uscirà anche un episodio “Sanremo special” dove finalmente potrebbero emergere i retroscena legati alla presunta crisi vissuta dai due vip all’indomani del Festival.

The Ferragnez 2: la data d’uscita

A un anno di distanza dall’uscita di The Ferragnez – La serie, Chiara Ferragni e suo marito hanno annunciato via social l’uscita della seconda stagione della serie e i fan sono impazienti di saperne di più. Secondo quanto riporta Vanity Fair dopo la fine dell’estate uscirà anche un episodio speciale in cui la coppia parlerà forse più approfonditamente del periodo di crisi da loro vissuto a seguito del Festival di Sanremo.

Le voci sulla presunta crisi non si sono mai assopite del tutto e proprio nei giorni scorsi sono circolate indiscrezioni secondo cui la coppia, in vacanza a Dubai, avrebbe continuato a mostrarsi insieme per una presunta “copertura”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?

