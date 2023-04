Secondo un rumor circolato in rete la sospensione immediata e inaspettata di Non è l’Arena sarebbe legata a questioni economiche.

Nei giorni scorsi La7 ha annunciato la chiusura immediata e senza preavviso di Non è l’Arena, lo show condotto da sei anni da Massimo Giletti. In queste ore Salvatore Merlo de Il Foglio ha rivelato che dietro la questione vi sarebbero problematiche di tipo economico per cui l’editore, Urbaino Cairo, avrebbe deciso di chiudere il programma in un batter di ciglia. “Massimo Giletti faceva perdere una barca di soldi a Urbano Cairo”, si legge su Il Foglio, dove si parla anche di una “situazione insostenibile” e di un passivo di “circa 150mila euro” per ogni puntata.

Massimo Giletti

Non è l’Arena sospeso: i motivi

A quanto pare i motivi legati alla sospensione immediata di Non è l’Arena sarebbero legati a problematiche di tipo economico, ma al momento non vi è stata alcuna conferma ufficiale da parte de La7 e della produzione tv.

Nei giorni scorsi il conduttore Massimo Giletti aveva espresso la sua amarezza in merito alla questione e in particolare per le 35 persone del suo staff che, inevitabilmente, si sarebbero ritrovate senza lavoro. Il conduttore ha anche fatto sapere che la verità sulla vicenda emergerà al momento giusto e ha smentito le ipotesi in circolazione in merito alla presenza di alcune forze nell’ordine nel suo appartamento a seguito dell’accaduto.

