Su Mediaset Infinity la prima stagione del procedural drama “Unità Speciale Scomparsi”, incentrato sul dramma delle persone scomparse.

È incentrata sulla ricerca di persone svanite nel nulla la nuova serie TV “Unità Speciale Scomparsi”, disponibile in esclusiva e gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile vedere i primi 8 episodi della prima stagione. Due nuovi episodi andranno in onda mercoledì 30 Agosto, anticipando sempre di più l’arrivo del gran finale.

“Desaparecidos”, questo il titolo originale della produzione del 2019, appartiene al genere dei procedural drama e ha come protagonista la divisione poliziesca guidata dall’ispettrice Sonia Ledesma, specializzata nelle indagini mirate a ritrovare persone scomparse.

Trama e cast artistico

Il procedural drama, che conta finora 3 stagioni, prende il via dalle vicende personali che coinvolgono la nuova ispettrice Ledesma, che sceglie di entrare a far parte dell’Unità Speciale Scomparsi in seguito alla misteriosa sparizione del suo compagno in Africa.

È proprio a contatto con il team che Sonia può mettere a frutto il suo intuito e ricevere il sostegno dei colleghi, pronti a diventare per lei una seconda famiglia. Ogni episodio narra la storia di una o più sparizioni o fughe inspiegabili, misteri da risolvere grazie al supporto dell’associazione “Aiuto Persone Scomparse”, che affianca attivamente la Polizia nelle indagini.

Il cast artistico dei 13 episodi che compongono la prima stagione vanta la presenza di Michelle Calvó che veste i panni di Sonia Ledesma, di Juan Echanove che interpreta l’ispettore capo Santiago Abad e di Maxi Iglesias nel ruolo del collega Rodrigo Medina.

Il personaggio di Sonia è affiancato anche dai colleghi Sebastián Cano (interpretato da Chani Martín) e Azhar García (Amanda Ríos).

Fa parte del cast l’attrice Elvira Mínguez, presenza costante nella serie nel ruolo della direttrice dell’associazione che supporta il lavoro dell’unità speciale, Carmen Fuentes.

Focus sul dramma delle persone scomparse

Filo conduttore della serie TV è principalmente il dramma legato alle persone scomparse, individui svaniti nel nulla che causano un incubo senza fine per i propri cari, ma non solo. Sono gli stessi membri dell’unità speciale, infatti, a farsi coinvolgere nelle singole storie molto più del consentito.

Partendo da un indizio spesso poco significativo, Sonia Ledesma e l’intera squadra cercano di placare l’angoscia delle famiglie degli scomparsi, tentando di tutto per ritrovarli.

Dalla scomparsa di minori all’apparente fuga di giovani donne, fino alla sparizione misteriosa di intere famiglie: la casistica narrata nella serie è molto ampia e ad entrare in gioco sono anche le vicende private dei protagonisti, storie personali spesso altrettanto drammatiche.

