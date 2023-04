A Striscia la Notizia Fedez ha ricevuto il tapiro d’oro per il suo viaggio a Dubai in seguito ad alcune sue dichiarazioni.

Nei giorni scorsi Fedez è stato travolto da una vera e propria bufera perché si è recato in vacanza a Dubai. Proprio Dubai era stata definita in precedenza dal rapper una “Disneyland con i morti sotto al tappeto”, motivo per cui in molti lo hanno tacciato d’ipocrisia via social. Ai microfoni di Striscia lo stesso Fedez ha replicato:

“Ho molto da farmi perdonare. A tutti voi vorrei ricordare la complessità di vivere in un matrimonio dove tua moglie vuole andare in un posto… però no dai, non è semplicemente quello. I migliori amici di mio figlio volevano andare lì e anche dei nostri amici che non vedevamo da tempo vivono lì…Premetto che la coerenza non è una mia grandissima virtù”.

Fedez: il tapiro per la vacanza a Dubai

Valerio Staffelli di Striscia la Notizia ha intercettato Fedez e gli ha consegnato un tapiro d’oro per le sue dichiarazioni su Dubai. Il rapper ha finalmente fatto chiarezza anche in merito alla sua presunta lite con l’amico Luis Sal, e ha smentito la questione affermando: “In questo momento non abbiamo litigato. A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta parlare con altre persone”.

Sulla vicenda nei giorni scorsi era intervenuto persino Fabrizio Corona, che aveva ipotizzato una presunta lite tra il rapper e lo Youtuber e una conseguente crisi tra il cantante e sua moglie Chiara Ferragni.

