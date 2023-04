Secondo indiscrezioni Cesare Cremonini starebbe vivendo una storia d’amore con una nota giornalista Rai. Ecco chi è.

Dopo la rottura da Martina Maggiore, Cesare Cremonini avrebbe ritrovato la felicità accanto a Giorgia Cardinaletti, giornalista della Rai. Al momento sulla questione non vi sono conferme e lo scoop è stato lanciato dalla rivista di Alfonso Signorini. Il cantante romperà il silenzio in merito alla questione? In passato Cremonini è sempre stato estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata.

Cesare Cremonini

Cesare Cremonini: chi è la giornalista al suo fianco

In rete è diventato sempre più insistente un rumor riguardante una presunta liaison tra Cesare Cremonini e la giornalista Rai Giorgia Cardinaletti che, al momento, non hanno confermato né smentito la questione. Per il cantante si tratterebbe della prima liaison dopo la separazione da Martina Maggiore, a cui aveva dedicato il suo brano di successo “Giovane stupida”.

In seguito alla rottura dal cantante era stata la stessa Maggiore a confessare via social quanto essa la avesse fatta soffrire, ma Cremonini non ha mai risposto pubblicamente alle sue parole. Il cantante è sempre stato estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata e infatti al momento non è dato sapere di più in merito alla vicenda.

