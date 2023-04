In queste Roberto Vecchioni ha annunciato pubblicamente la scomparsa di suo figlio Arrigo, che era stato colpito da una grave malattia.

Roberto Vecchioni è stato colpito da un tragico e doloroso lutto: il figlio del cantautore, Arrigo, è scomparso. Attraverso i social è stato lo stesso Vecchioni ad annunciare la tragica notizia e a chiedere il rispetto della privacy sua e della sua famiglia. “Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio”, si legge nel messaggio. Al momento non è dato sapere da quale malattia fosse stato colpito suo figlio.

Roberto Vecchioni

Roberto Vecchioni: il figlio è morto

Roberto Vecchioni ha avuto quattro figli e Arrigo era il primo avuto insieme alla sua seconda moglie, Daria Colombo (con cui è convolato a nozze nel 1981). In queste ore il cantante ha annunciato la tragica scomparsa di suo figlio e in tanti, sui social, gli hanno dedicato le loro parole d’affetto e di calore in un momento che, senza dubbio, deve essere per lui e la sua famiglia estremamente doloroso. Arrigo lascia tre fratelli: una sorella più grande, Francesca, nata dal primo matrimonio tra il cantautore e Irene Brozzi; e Carolina ed Edoardo.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG