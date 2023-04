Antonella Fiordelisi si è mostrata difronte a un tribunale, ma al momento non ha svelato i motivi relativi alla questione.

Antonella Fiordelisi nelle ultime ore si è mostrata difronte a un tribunale e ha scritto nelle sue stories: “I miei avvocati hanno fatto un bel lavoro”. Al momento non è dato sapere contro chi la modella abbia intrapreso azioni legali, quel che è certo è che durante la sua partecipazione al GF Vip avesse più volte minacciato di farlo.

Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi in tribunale: i motivi

Antonella Fiordelisi ha sporto querela contro qualche personaggio noto? E se sì, contro chi? Al GF Vip l’ex schermitrice ed attuale fidanzata di Edoardo Donnamaria è finita al centro di numerose liti e, tra le altre cose, ha avuto un alterco con l’opinionista Orietta Berti in diretta tv.

Di recente l’ex fidanzato di Antonella, Gianluca Benincasa, ha affermato che lei lo avrebbe bloccato sui social mentre l’altro suo ex, Francesco Chiofalo, l’ha più volte attaccata a mezzo social. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Al momento la fidanzata di Edoardo Donnamaria si è limitata a confessare con esultanza ai fan che i suoi avvocati “avrebbero fatto un buon lavoro”. In tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più.

