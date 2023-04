La moglie di Daniele De Rossi ha svelato i retroscena del difficile momento da lei attraversato dopo la nascita del suo secondo figlio.

Sarah Felberbaum, moglie di Daniele De Rossi, ha confessato di aver attraversato un momento buio e di aver sofferto di problemi alimentari quando, un mese dopo la nascita del suo secondo figlio. avrebbe subito ripreso a lavorare. A notare la sua sofferenza sarebbe stata sua suocera e, col tempo, Sarah sarebbe riuscita a trovare un nuovo equilibrio grazie all’aiuto di uno specialista.

“A volte pensi di essere invisibile, che la gente non veda quanto stai soffrendo. L’unica che se n’era accorta e me lo ha detto è stata mia suocera”, ha confessato a Oggi, e ancora:“Noah aveva appena un mese e io già ricominciavo a lavorare. Questa cosa non mi ha aiutato, non è stata una scelta felice.”

Sarah Felberbaum: il momento buio

Per la prima volta Sarah Felberbaum, moglie di De Rossi, ha svelato di aver attraversato un momento particolarmente buio dopo la nascita del suo secondo bebè, Noah. L’attrice sarebbe tornata a lavoro appena un mese dopo il parto e avrebbe iniziato a soffrire di disturbi alimentari. “Ogni tanto torno ancora dallo specialista. Ma il brutto è ormai archiviato”, ha confessato, rassicurando i fan. Sarah ha potuto contare fortunatamente sul sostegno di uno specialista e su quello di suo marito, sul cui conto ha detto: “Daniele è l’amore della mia vita… Lui è solido, centrato. Alla fine ho capito che si può essere felici.”

