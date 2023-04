Per la prima volta Alessandra Facchinetti ha confessato i retroscena della sua “convivenza impossibile” con suo fratello Francesco.

Alessandra Facchinetti, sorella di Francesco Facchinetti, ha confessato per la prima volta che la sua convivenza con il fratello Francesco non sarebbe andata per il meglio e che lei sarebbe stata persino costretta a “cacciarlo” dalla sua dimora dopo appena un paio di mesi. “Rientrava a tutte le ore e voleva chiacchierare anche se la mia sveglia suonava all’alba. L’ho messo alla porta”, ha confessato al Corriere della Sera.

Francesco Facchinetti

Alessandra Facchinetti: la confessione sul fratello

Oggi Alessandra Facchinetti ha uno splendido rapporto con suo fratello Francesco ma lei stessa ha confessato al Corriere che la loro convivenza “forzata” non sarebbe andata per il meglio e che lei, dopo un paio di mesi, si sarebbe vista costretta a mettere suo fratello difronte alla porta di casa.

“Io mi sono trasferita da Bergamo a Milano per frequentare l’istituto Marangoni. Intorno al 2003-2004 – ero già da Gucci – Francesco cominciava come dj e da Como veniva spesso in città. Presa da un impeto folle ho proposto a Rosaria: lo tengo io”, ha dichiarato Alessandra, che si è affermata come designer di moda. Francesco Facchinetti commenterà quanto svelato da sua sorella sul suo conto?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG