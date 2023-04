A poche ore di distanza dalla scomparsa di sua madre, Paolo Brosio ha confessato pubblicamente tutto il suo dolore.

Paolo Brosio è stato colpito dal terribile dolore per la scomparsa di sua madre Anna, deceduta a Forte dei Marmi all’età di 102 anni. Il giornalista era con lei in videochiamata quando la donna, ricoverata in ospedale, è deceduta.

“Mi hanno chiamato per dirmi che era peggiorata, che stava molto male. Ho fatto in tempo a fare una videochiamata, a parlarle, a guardarla ancora una volta. Pochi istanti, gli ultimi: poi è morta. È un vuoto incolmabile quello che sto provando”, ha dichiarato a Il Tirreno il giornalista che, fino al giorno prima, era rimasto accanto a sua madre.

Paolo Brosio

Paolo Brosio: la morte della madre

Paolo Brosio è profondamente addolorato per la scomparsa di sua madre e, a Il Tirreno, lui stesso ha svelato alcuni retroscena sugli ultimi istanti di vita della donna. Brosio si era da poco dovuto allontanare dalla clinica in cui si trovava ricoverata sua madre per degli impegni di lavoro non rimandabili quando all’improvviso avrebbe ricevuto una telefonata in cui veniva avvisato dell’aggravamento delle sue condizioni.

Il giornalista avrebbe fatto in tempo a fare alla sua mamma un’ultima videochiamata prima di vederla scomparire per sempre. Nei giorni scorsi Brosio ha ringraziato pubblicamente, attraverso i social, tutti coloro che gli sono stati accanto in questo momento particolarmente difficile.

