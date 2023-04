Diletta Leotta è stata presa di mira dagli haters per una foto del suo pancino al quinto mese e i fan hanno cercato di difenderla.

Diletta Leotta si è mostrata durante una sessione di allenamento con il suo pancino in bella vista e, sui social, in tanti hanno commentato la foto della conduttrice con commenti offensivi e imbarazzanti. “Ma sta nascendo da dietro , vedo…”, le ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto “Non ho capito se la pancia è quella sopra o quella sotto?”, oppure: “Perché sta crescendo dietro? Houston, abbiamo un problema!”. Qualcuno, tra i fan della conduttrice ha cercato di prendere le sue difese.

Diletta Leotta: le frasi offensive

Nelle ultime ore Diletta Leotta ha postato sui social una foto della sua pancia al quinto mese di gravidanza e in un batter d’occhio è stata travolta da commenti offensivi e imbarazzanti sul suo corpo. Qualcuno tra i fan della conduttrice ha preso le sue difese e, in risposta ai commenti ingiuriosi, ha scritto: “Diletta, scusaci come genere maschile per tutti i messaggi inopportuni che molti di noi scrivono. Tanti auguri per la tua gravidanza, spero possa essere serena e che entrambe stiate bene. Un abbraccio”. La conduttrice al momento non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG