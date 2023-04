La modella Clarissa Marchese ha svelato ai fan dei social alcuni dettagli sul suo secondo bebè in arrivo.

Tra ormai pochi giorni Clarissa Marchese darà alla luce quello che sarà il suo secondo bambino e sui social lei stessa ha svelato alcuni retroscena sul piccolo in arrivo che, a quanto pare, sarebbe arrivato a pesare 3,7 kg (ossia quanto pesava la sua prima figlia, Arya, al momento della nascita). “Io non partorisco bambini, ma piccoli giganti“, ha dichiarato ironica la modella, che ha anche aggiunto che, se il piccolo dovesse nascere alla data prestabilita, potrebbe arrivare a pesare oltre 4 kg.

Clarissa Marchese: il peso del figlio

Clarissa Marchese non vede l’ora che sia nato il suo secondo bebè e sui social non manca di aggiornare i fan sulle sue condizioni e sugli sviluppi della gravidanza, che dovrebbe giungere a termine ormai tra pochi giorni. La modella non ha fatto segreto che questa seconda gravidanza sarebbe stata più complicata della prima e che lei avrebbe avuto diversi effetti collaterali. “Mi sta levando dieci anni di salute”, ha ammesso Clarissa Marchese in merito alla questione.

In tanti tra i suoi fan non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo del suo secondo bebè e sono in attesa di saperne di più sulla sua nuova vita a 4 insieme al marito, Federico Gregucci, e alla piccola Arya.

