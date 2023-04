Attraverso i social Ambra Angiolini ha mostrato ai fan il suo nuovo tatuaggio e ne ha svelato il significato.

Ambra Angiolini ha mostrato ai fan il suo nuovo tatuaggio, che raffigura tre splendide farfalle e si trova dietro al suo collo. L’attrice ha svelato che il suo significato sarebbe quello di “rinascita” dopo un periodo particolarmente difficile e doloroso della sua vita.

“Il 20 febbraio del 2016, in un momento di vita abbastanza “acido”, ho postato su questa pagina la promessa che mi ero fatta. L’avevo riassunta in un verso di Alda Merini “Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere“ (Alda Merini ) …sono uscite”, ha scritto.

Ambra Angiolini: il tatuaggio

Ambra Angiolini ha deciso di regalarsi un nuovo tatuaggio che raffigura tre splendide farfalle e che, per lei, ha il significato di rinascita. L’attrice ha da poco ritrovato la serenità in amore accanto al collega attore Andrea Bosca ed è probabile che il suo tatuaggio faccia riferimento al periodo difficile da lei vissuto in seguito alla separazione dal cantante Francesco Renga, padre dei suoi figli (Jolanda e Leonardo). I due sono riusciti a mantenere buoni rapporti proprio per il bene dei figli, ma l’attrice non ha fatto segreto di considerare la sua separazione dal cantante come il suo più grande fallimento.

