Con una carriera importante come la sua alle spalle, Simona Ventura ha attraversato le epoche della moda in tv e lei stessa ha confessato che infatti possederebbe circa 800 abiti e 500 paia di scarpe. La conduttrice, non potendo tenere così tanta roba in casa sua, la conserverebbe in un magazzino. “Io ho conservato tutti i miei abiti in un magazzino perché ho imparato che non si butta via niente, la moda è ciclica. Avrò 800 vestiti e 500 paia di scarpe”, ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni.

Simona Ventura: gli abiti e le scarpe

Simona Ventura ha una vera e propria fissazione per i capi d’abbigliamento e le scarpe e lei stessa ha confessato di conservarli tutti in un apposito magazzino. In tanti sono curiosi di sapere se finirà lì anche l’abito che la conduttrice indosserà nel suo giorno più importante: molto presto infatti lei e il giornalista Giovanni Terzi convoleranno a nozze.

Nonostante questo Simona Ventura ha affermato che, per il momento, non sarebbe intenzionata a svelare la data del sì. “Ogni volta che in passato abbiamo fissato una data è successa una sciagura: prima la pandemia, poi la guerra. La sveleremo a ridosso dell’evento“, ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni.

