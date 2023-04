L’influencer Giulia Salemi ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli.

Dopo la finale al GF Vip Giulia Salemi ha voluto dedicare delle dolci parole a Alfonso Signorini e a Sonia Bruganelli (quest’ultima le ha fatto un prezioso regalo proprio durante la finale).

“Il nostro è un ambiente in cui è difficile costruire rapporti veri. La sincerità e la trasparenza sono merce rara. Alfonso si è dimostrato un amico, una persona che sa leggerti dentro ed indicarti la strada senza fare rumore… Grazie di tutto”, ha scritto nella sua dedica a Alfonso Signorini, mentre su Sonia Bruganelli ha scritto: “Da una scintilla può nascere un rapporto vero di sincera stima reciproca”.

Giulia Salemi

Giulia Salemi: il rapporto con Bruganelli e Signorini

Attraverso i social Giulia Salemi ha dedicato un dolce messaggio ad Alfonso Signorini e, a seguire, a Sonia Bruganelli. Le due hanno vuto alcuni battibecchi durante la settima edizione del GF Vip ma, a quanto pare, i loro rapporti sarebbero ottimi.

Giulia ha scritto una dedica per l’opinionista attraverso i social, mentre Sonia Bruganelli ha svelato di aver regalato all’influencer un prezioso abito di Louis Vuitton nel corso della finale del GF Vip. In tanti sui social sono curiosi di sapere se sulla questione ci saranno ulteriori sviluppi in futuro e se le due continueranno magari a frequentarsi.

