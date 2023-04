Beatrice Valli ha risposto ad alcune domande dei fan dei social (e a una in particolare) sui temi della gravidanza e della maternità.

Beatrice Valli è incinta della sua quarta figlia e, in queste ore, si è dedicata ad alcune domande dei fan a cui ha risposto sui temi della maternità e della gravidanza. Una di questi le avrebbe chiesto se avesse mai pensato di farsi chiudere le tube e l’influencer si è vista costretta a replicare:

“Io non ho parole, ma d’avvero mi avete fatto questa domanda? A parte che ti chiudi le tube perché non vuoi avere figli? Sai benissimo come non avere figli, quindi non capisco il problema. Ma poi a 28 anni uno si fa chiudere le tube per nn avere figli? A volte leggo delle cose… La gente ha una delicatezza nel chiedere le cose, c’è modo e modo. Comunque no non ci ho pensato, non mi interessa, se tra 10 anni voglio avere figli è giiusto che faccia ciò che sento di fare, se no va bene così. Ma di certo non vado a chiudere le tube perché non voglio avere figli”.

Beatrice Valli

Beatrice Valli replica via social

Beatrice Valli si è vista costretta a rispondere a una domanda piuttosto indelicata da parte di una fan che le chiedeva se, ora che è quasi nata la sua quarta bambina, avesse mai preso in considerazione l’idea di farsi chiudere le tube. L’influencer ha replicato via social con un categorico no, e a seguire è tornata a parlare ai suoi fan dei temi che le sono più a cuore e dell’imminente arrivo della sua quarta figlia.

Al momento Beatrice non ha ancora confermato quale sarà il nome della piccola e lei e Marco Fantini hanno ammesso che lo sceglieranno non appena la vedranno. I due sono più felici che mai per l’arrivo imminente della quarta bambina e in tanti, tra i fan, hanno fatto loro le congratulazioni.

