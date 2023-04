Cristina Marino è finita nell’occhio del ciclone per alcune dichiarazioni in merito allo sport a seguito del parto e della gravidanza.

Cristina Marino si è mostrata via social mentre praticava alcuni semplici esercizi sportivi a 40 giorni dalla nascita del suo secondo figlio. A seguire l’attrice ha spiegato alle sue fan perché non ci sarebbe nulla di male nel praticare sport a un mese dal parto, e alcune sue affermazioni hanno finito per scatenare una vera e propria bufera.

“Salvo che un medico non dia parere contrario, ci si può allenare dopo 40 giorni, anche dopo un cesareo. Informatevi bene. Mi rendo conto che c’è poca informazione riguardante il benessere psicofisico. (…) Allenarsi si può, ci devono solo essere le condizioni per poterlo fare. E se l’ho fatto, evidentemente le mie c’erano (…) Non ho la smania di farmi uscire gli addominali con ansia, non mi alleno perché c’è chi sta con i miei figli al mio posto. Questo assolutamente no. Sono scuse che vi raccontate per non fare. Invece vi assicuro che, se il vostro fisico lo consente, allenarsi fa bene, anche alla testa, soprattutto post parto”.

Luca Argentero Cristina Marino

Cristina Marino: lo sport dopo il parto

Cristina Marino è stata travolta da una vera e propria ondata di critiche a causa di alcune delle sue affermazioni relative allo sport a un mese dal parto (il 17 febbraio la stessa attrice ha avuto il suo secondo bebè). In particolare contro l’attrice si è scagliata via social anche una presunta dottoressa che ha affermato come simili indicazioni, oltre a non essere raccomandabili per le donne che hanno partorito da un solo mese, potrebbero causare anche frustrazione o ansia nelle neomamme.

“È veramente un cattivo messaggio quello che viene passato con questo video. Un allenamento precoce prima dei 3 mesi danneggia il pavimento pelvico e la parete addominale che ancora è diastasata fisiologicamente dalla gravidanza. Assolutamente sconsigliato questo tipo di allenamento e ancora peggio quello che la neo-mamma debba rimettersi in forma prima del tempo necessario”, ha scritto nel messaggio circolato sui social. Cristina Marino replicherà alle nuove polemiche sul suo conto?

