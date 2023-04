Tommaso Zorzi ha dedicato un messaggio alle sue parti intime dopo la circoncisione da lui subita nei mesi scorsi.

All’interno del podcast di Diego Passoni, C***i Nostri, Tommaso Zorzi ha parlato della circoncisione da lui subita nei mesi scorsi. Sui social il video in cui l’ex vincitore del GF Vip si rivolge direttamente alle sue parti intime è rapidamente diventato virale.

“Non ho fatto una circoncisione completa, c’è ancora della pelle. Io per 15 anni sono andati avanti comunque, un po’ così. Quando farò l’amore sarà come la prima volta. La sto vivendo come una nuova verginità. Con il senno di poi, questa operazione avrei voluto farla 10 anni fa. Per un mese mi sono svegliato ogni mattina in erezione e avendo dei punti ho dovuto mettere del ghiaccio per farla rientrare”, ha dichiarato nel video Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi dopo la circoncisione: le sue parole

Tommaso Zorzi ha dedicato un messaggio irriverente e a tratti ironico alle sue parti intime dopo che, nei mesi scorsi, ha subito una circoncisione. L’influencer aveva rivelato – prima di subire l’intervento – di doverlo fare su suggerimento del suo medico e a seguire, nel podcast di Diego Passoni, ha dichiarato (rivolgendosi metaforicamente alle sue parti intime): “Sono felice di aver fatto questa operazione. Sono molto fiero di come l’hai gestita. Sei guarito, hai superato i 40 giorni in maniera egregia e non vedo l’ora di poterti usare di nuovo”.

Zorzi ha anche svelato di non avere rapporti con un partner da oltre 6 mesi e intanto, dopo la sua festa di compleanno, hanno iniziato a circolare indiscrezioni in merito a un suo presunto ritorno di fiamma con l’ex fidanzato, Tommaso Stanzani. Le indiscrezioni si riveleranno vere?

