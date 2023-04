Paola Di Benedetto ha inaspettatamente annunciato la fine della sua esperienza a Rtl 102.5 e ha spiegato perché.

Dopo l’esperienza in tv Paola Di Benedetto è approdata con successo in radio ma, nelle ultime ore, lei stessa ha annunciato in maniera del tutto inaspettata di aver voluto prendere una pausa dai suoi impegni radiofonici.

“Ringrazio dal profondo del mio cuore RTL 102,5 per questo viaggio insieme. Sono stati anni intensi e la radio è diventata la mia migliore amica. Ho bisogno però di prendere una pausa per dedicarmi alla mia vita e ad altri progetti. Il grazie più grande va soprattutto agli ascoltatori che ogni giorno sono stati con me. Vi voglio bene”, ha scritto nelle sue stories via social.

Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto: l’addio alla radio

Paola Di Benedetto ha inaspettatamente annunciato il suo addio a Rtl 102.5 e al momento non è dato sapere se abbia in programma nuovi progetti di lavoro e se la decisione sia stata sua o dello stesso canale radio per cui ha lavorato negli ultimi due anni. L’ex fidanzata di Federico Rossi al momento non ha svelato ulteriori dettagli in merito alla questione e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono quali saranno i prossimi progetti lavorativi che la vedranno protagonista. Paola Di Benedetto oggi risulta essere single dopo alcune storia d’amore finite male (come quella con Rkomi e quella – mai confermata – con Matteo Berrettini).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG